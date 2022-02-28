6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresinden ne karar çıktı?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve yaklaşık 6 saat önce başlayan Rusya-Ukrayna müzakeresi sona erdi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde iki ülkenin devlet yetkililerinin temsilcileri, müzakere kapsamında Belarus'ta bir araya geldi.

İkinci tur müzakereler için anlaşıldı

Tüm dünyanın merakla takip ettiği 6 saati süren görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

Ukrayna, Rus güçlerinin geri çekilmesini talep etti

Müzakerenin başlamasının ardından gelen ilk bilgiler kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

Kremlin, "talepler açıklanmayacak" demişti

Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada ise, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denilmişti.

Ukrayna tarafı, 6 kişiyle temsil edildi

Müzakerede Ukrayna tarafını Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy temsil etti.