BIST 1.946
DOLAR 13,85
EURO 15,59
ALTIN 845,63
HABER /  DÜNYA

6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresinden ne karar çıktı?

6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresinden ne karar çıktı?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve yaklaşık 6 saat önce başlayan Rusya-Ukrayna müzakeresi sona erdi.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde iki ülkenin devlet yetkililerinin temsilcileri, müzakere kapsamında Belarus'ta bir araya geldi.

İkinci tur müzakereler için anlaşıldı
Tüm dünyanın merakla takip ettiği 6 saati süren görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

Ukrayna, Rus güçlerinin geri çekilmesini talep etti
Müzakerenin başlamasının ardından gelen ilk bilgiler kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

Kremlin, "talepler açıklanmayacak" demişti
Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada ise, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denilmişti.

Ukrayna tarafı, 6 kişiyle temsil edildi
Müzakerede Ukrayna tarafını Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy temsil etti.

ÖNCEKİ HABERLER
1815'ten beri tarafsızlık politikası uygulayan İsviçre de Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı
1815'ten beri tarafsızlık politikası uygulayan İsviçre de Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı
Bir günde 6 Rus uçağını düşürdü, ortadan kayboldu
Bir günde 6 Rus uçağını düşürdü, ortadan kayboldu
Emir Bozan kimdir nasıl öldü Emir Bozan tarihte ölümü kim öldürdü?
Emir Bozan kimdir nasıl öldü Emir Bozan tarihte ölümü kim öldürdü?
Kuruluş Osman Bizanslı Dukas kimdir tarihte nasıl öldü?
Kuruluş Osman Bizanslı Dukas kimdir tarihte nasıl öldü?
Devlet Başkanı Putin'den Rus halkına kısıtlama! Rusya'da ekonomik kriz çanları çalıyor
Devlet Başkanı Putin'den Rus halkına kısıtlama! Rusya'da ekonomik kriz çanları çalıyor
Batur Bey kimdir tarihte nasıl öldü Büyük Selçuklu Batur Bey kim oynnuyor?
Batur Bey kimdir tarihte nasıl öldü Büyük Selçuklu Batur Bey kim oynnuyor?
Binance'den kritik Rusya açıklaması! SWIFT'i kriptoyla mı delecekler?
Binance'den kritik Rusya açıklaması! SWIFT'i kriptoyla mı delecekler?
FIFA'dan tarihi Rusya kararı! Takımları men edildi
FIFA'dan tarihi Rusya kararı! Takımları men edildi
Romen Diyojen nasıl öldü tarihte ne zaman öldü Romen Diyojen mezarı nerede?
Romen Diyojen nasıl öldü tarihte ne zaman öldü Romen Diyojen mezarı nerede?
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!