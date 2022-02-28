Vladimir Putin'in siyah kuşağı iptal edildi!

Dünya Tekvando Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in siyah kuşağının iptal edildiğini açıkladı.

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Dünya Tekvando Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in siyah kuşağının iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca, yapılacak hiçbir tekvando müsabakasında Rusya ve Belarus bayrağının sergilenmeyeceği milli marşlarının da çalınmayacağı aktarıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısında 5. gün geride kalırken Dünya Tekvando Federasyonu da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili bir karar açıkladı. Dünya Tekvando Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Putin’in siyah kuşağının iptal edildiği belirtildi. Aynı zamanda dünyada organize edilecek hiçbir tekvando müsabakasında Rus ve Belarus bayraklarının kullanılmayacağı ve milli marşlarının okunmayacağının altı çizildi. Konuyla ilgili ‘Barış zaferden daha değerlidir’ başlığıyla yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Dünya Tekvando Federasyonu, “Barış Zaferden Daha Değerlidir” vizyonuna saygı ve hoşgörü değerlerine aykırı olan Ukrayna'daki masum hayatlara yapılan acımasız saldırıları şiddetle kınıyor. Bu bağlamda, Dünya Tekvando Federasyonu, Kasım 2013'te Vladimir Putin'e verilen fahri 9. dan siyah kuşağı geri çekmeye karar verdi.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile dayanışma içinde, Dünya Tekvando Federasyonu etkinliklerinde hiçbir Rus veya Belarus ulusal bayrağı veya marşı sergilenmeyecek veya çalınmayacaktır. Dünya Tekvando Federasyonu ve Avrupa Tekvando Birliği, Rusya ve Beyaz Rusya'da tekvando etkinlikleri düzenlemeyecek veya tanımayacaktır.



Dünya Tekvando Federasyonu’nun düşünceleri Ukrayna halkıyla birlikte ve bu savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesini umuyoruz."