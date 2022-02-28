Yılan Adası'nı korurken öldüğü sanılan 13 Ukrayna askeri Ruslara esir düşmüş

UKRAYNA Donanması, Karadeniz'deki stratejik öneme sahip Yılan Adası'nda Rus saldırısı sırasında öldüğü sanılan 13 askerin hayatta olduğunu ve Rus güçleri tarafından esir alındığını açıkladı.

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Geçen hafta Karadeniz'deki stratejik öneme sahip Yılan Adası'nı kuşatan Rus askerlerinin tüm teslim ol çağrılarını reddeden Ukraynalı 13 asker uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmiş, Ukraynalı kaynaklar Rusya'nın saldırısının ardından öldürüldüklerini açıklamıştı. Sosyal medyada viral haline gelen ses kaydında Rus savaş gemisinin teslim olun çağrısına askerlerin aralarında anlaştıktan sonra, "Rus gemisi, git kendini becer" demesi ülkede slogan haline gelmişti.

Ukraynalı yetkililer askerlerin hepsinin 'hayatta' olduğunu ve Rus işgalciler tarafından yakalandıklarını kaydetti. Ukrayna Donanmasının resmi Facebook hesabından paylaşılan mesajda, "Kardeşlerimizin hayatta ve sağlıklarının yerinde olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrendik" açıklaması paylaşıldı.