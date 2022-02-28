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Bir darbe daha! Rus kulüplerinin EuroLeague'ye katılımı askıya alındı

Bir darbe daha! Rus kulüplerinin EuroLeague'ye katılımı askıya alındı

TURKİSH Airlines EuroLeague yönetimi Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus basketbol kulüplerinin organizasyonlarına katılımını askıya aldı.

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TURKİSH Airlines EuroLeague'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu Ukrayna'daki savaş nedeniyle olağanüstü toplandı.

Bu sezon Airlines EuroLeague'de mücadele eden CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit ile ULEB EuroCup'ta oynayan Lokomotiv Kuban'ın katılımı donduruldu.

Durumun takip edileceği ve olumlu yönde gelişme yaşanmazsa Rus takımlarına karşı oynanan tüm normal sezon maçlarının iptal edileceği belirtildi.

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