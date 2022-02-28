Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bütün ülkelere savaş gemisi uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve boğazlardan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu: "Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık.'' dedi.

'Geçiş talebi olmadı'

Çavuşoğlu ayrıca, ''Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk'' ifadelerini kullandı.