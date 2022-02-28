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Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de lojistik deposunu vurdu! Onlarca ölü var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de lojistik deposunu vurdu! Onlarca ölü var

RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de lojistik deposunu vurması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

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RUSYA'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın beşinci gününde saldırılar devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir lojistik deposunu balistik füzelerle vurdu.

Temel ihtiyaçların muhafaza edildiği ve saldırıların ardından harabeye dönen depoda ilk patlamalarda 6 kişi, toplamda ise 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerinin sürekli olarak lojistik noktaları hedef aldığını ve ciddi zarar meydana geldiğini açıklamıştı.

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