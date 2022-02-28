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Yunanistan müsaade etmedi! Rus yolcu uçağı İstanbul'a iniş yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yunanistan müsaade etmedi! Rus yolcu uçağı İstanbul'a iniş yaptı

AVRUPA Birliği'nin (AB) Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasının ardından Türkiye hava sahasından geçerek İtalya'nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı Yunanistan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince İstanbul Havalimanına iniş yaptı.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) yaptırım kararı daha alarak Avrupa hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı. Kararın ardından Aeroflot Havayollarının Moskova'dan havalanarak İtalya'nın Verona şehrine giden yolcu uçağının Yunanistan hava sahasına girişine izin verilmedi.

Bunun üzerine SU-7236 sefer sayılı Boeing-737 tipi yolcu uçağı bir süre Türkiye-Yunanistan sınırında tur atmak zorunda kaldı. Gerekli iznin verilmemesi üzerine Rus yolcu uçağı İstanbul'a yöneldi. Uçak saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanına sorunsuz iniş yaptı.

Uçağın yakıt ikmalinin ardından yolcularla birlikte yeniden Moskova'ya dönmek üzere havalanması bekleniyor.

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