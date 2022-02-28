Rusya'nın men edilmesi sonrası Türk takımlarına müjde gibi haber

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı. Bu durum Türk takımlarını olumlu yönde etkiliyor.

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FIFA ve UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerini ve milli takımını men etti.

Mevcut organizasyonlardan elenen Rus kulüpleri ve milli takımı ikinci bir duyuruya kadar FIFA ve UEFA organizasyonlarında mücadele edemeyecek.

Peki bu durum Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne katılımını etkileyecek mi? Ya da Türk takımlarına bunun bir katkısı olacak mı?

Süper lig şampiyonuna müjde

UEFA'nın Rusya ile ilgili aldığı karar yeni sezonda da geçerli olursa Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için iki eleme maçı değil bir eleme maçı oynayacak.

Bununla birlikte Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı da ortaya çıkabilir. Bu ihtimal zor gözükse de Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takımımız, Rusya ile ilgili karar bozulmadığı takdirde şu şartlarda Devler Ligi'ne eleme oynamadan katılabilecek;

Bir ülkenin iki takımı Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması halinde Devler Ligi'ne gidecek 1 takım kontenjanı boşa düşecek. Bu da geçtiğimiz sezon sıralamada 13. olan Türkiye'nin şampiyonunu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderebilmek anlamına gelecek.