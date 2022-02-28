BIST 1.946
DOLAR 13,86
EURO 15,57
ALTIN 850,57
HABER /  SPOR

Rusya'nın men edilmesi sonrası Türk takımlarına müjde gibi haber

Rusya'nın men edilmesi sonrası Türk takımlarına müjde gibi haber

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı. Bu durum Türk takımlarını olumlu yönde etkiliyor.

Abone ol

FIFA ve UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerini ve milli takımını men etti.

Mevcut organizasyonlardan elenen Rus kulüpleri ve milli takımı ikinci bir duyuruya kadar FIFA ve UEFA organizasyonlarında mücadele edemeyecek.

Peki bu durum Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne katılımını etkileyecek mi? Ya da Türk takımlarına bunun bir katkısı olacak mı?

Süper lig şampiyonuna müjde
UEFA'nın Rusya ile ilgili aldığı karar yeni sezonda da geçerli olursa Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için iki eleme maçı değil bir eleme maçı oynayacak.

Bununla birlikte Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı da ortaya çıkabilir. Bu ihtimal zor gözükse de Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takımımız, Rusya ile ilgili karar bozulmadığı takdirde şu şartlarda Devler Ligi'ne eleme oynamadan katılabilecek;

Bir ülkenin iki takımı Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması halinde Devler Ligi'ne gidecek 1 takım kontenjanı boşa düşecek. Bu da geçtiğimiz sezon sıralamada 13. olan Türkiye'nin şampiyonunu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderebilmek anlamına gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılan Adası'nı korurken öldüğü sanılan 13 Ukrayna askeri Ruslara esir düşmüş
Yılan Adası'nı korurken öldüğü sanılan 13 Ukrayna askeri Ruslara esir düşmüş
Rusya'nın BM misyonundaki 12 temsilci ABD'den sınır dışı edildi
Rusya'nın BM misyonundaki 12 temsilci ABD'den sınır dışı edildi
Attila Szalai: Tanrı'ya şükürler olsun
Attila Szalai: Tanrı'ya şükürler olsun
Moskova Borsası kapalı kalmaya devam edecek
Moskova Borsası kapalı kalmaya devam edecek
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bütün ülkelere savaş gemisi uyarısı
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bütün ülkelere savaş gemisi uyarısı
Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de lojistik deposunu vurdu! Onlarca ölü var
Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de lojistik deposunu vurdu! Onlarca ölü var
Yunanistan müsaade etmedi! Rus yolcu uçağı İstanbul'a iniş yaptı
Yunanistan müsaade etmedi! Rus yolcu uçağı İstanbul'a iniş yaptı
Türkiye 28 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 28 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Vladimir Putin'in siyah kuşağı iptal edildi!
Vladimir Putin'in siyah kuşağı iptal edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü