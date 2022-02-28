BIST 1.946
DOLAR 13,87
EURO 15,60
ALTIN 850,01
HABER /  DÜNYA

Moskova Borsası kapalı kalmaya devam edecek

Moskova Borsası kapalı kalmaya devam edecek

Rusya'nın Ukrayna'ya salsırısı sonrası yaşanan değer kaybı nedeniyle Moskova Borsası'nın, 1 Mart'ta da işlemlere açılmayacağı açıklandı.

Abone ol

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlerin “mevcut durum” nedeniyle yarın için durdurulacağı belirtildi.

RUBLE YÜZCDE 20 DEĞER KAYBETTİ
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı bugün yüzde 20'yi aşmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir darbe daha! Rus kulüplerinin EuroLeague'ye katılımı askıya alındı
Bir darbe daha! Rus kulüplerinin EuroLeague'ye katılımı askıya alındı
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bütün ülkelere savaş gemisi uyarısı
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bütün ülkelere savaş gemisi uyarısı
Yunanistan müsaade etmedi! Rus yolcu uçağı İstanbul'a iniş yaptı
Yunanistan müsaade etmedi! Rus yolcu uçağı İstanbul'a iniş yaptı
Türkiye 28 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 28 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
Fenerbahçe konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1'de Szalai ile bulduğu golle 2-1 yendi
Fenerbahçe konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1'de Szalai ile bulduğu golle 2-1 yendi
Eurovision birincisi Kırım Türkü sanatçı Rusya'ya isyan etti: 4 gün yemek yiyemedik
Eurovision birincisi Kırım Türkü sanatçı Rusya'ya isyan etti: 4 gün yemek yiyemedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçeriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçeriz
6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresinden ne karar çıktı?
6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresinden ne karar çıktı?
Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne resmi başvuru! Zelenski imzaladı
Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne resmi başvuru! Zelenski imzaladı