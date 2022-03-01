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Pentagon'dan çok net Boğazlar açıklaması! 'Türkiye karar verir'

Pentagon'dan çok net Boğazlar açıklaması! 'Türkiye karar verir'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin Pentagon Sözcüsü John Kirby'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne değinen Kirby, "Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verir." ifadelerini kullandı.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin yaptığı açıklamada Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne atıfta bulundu. Sözcü Kirby, Montrö'nun ne şekilde uygulanacağına Türkiye'nin karar vereceğini söyledi.

Kirby'nin açıklamaları şu şekilde:

"Polonyalı yetkililerle iletişim halindeyiz. Polanya'dan bir talep gelirse üzerimize düşenleri yaparız. Montrö sözleşmesinin nasıl uygulanacağına Türkiye karar verir. Ancak deniz alanında şunu biliyoruz. Karadeniz'de Rusya'nın çıkarma gemileri var. Bunları da kullandıklarını biliyoruz. Şu anda spesifik olarak şu oldu bu oldu diyemem. Ancak bildiğimiz bir şey var hala savaş unsurları var Karadeniz'de.

"Destek vermeyi sürdürüyoruz"
Ukrayna'ya destek vermeyi sürdürüyoruz. Eminiz ki yardımlar gitmesi gereken yerlere gidiyor. Baltık'taki hava koruma görevi uzun süredir yaptığımız bir şey. Bahsettiğim gibi bazıları da donanmadan gelen uçaklar. Bu görevler devam ediyor. Burada gerilimi düşürmekle alakalı.

Spesifik olarak NATO hava sahasını nasıl koruduğumuzu söylemek istemiyorum. Zaten gördünüz bazı hava unsurlarımızı. Partnerlerimizle yakın olarak çalışıyoruz ve bu ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz."

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