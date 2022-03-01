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BOTAŞ doğal gaza zam yaptı! 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak

BOTAŞ doğal gaza zam yaptı! 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), mart ayından itibaren geçerli olacak şekilde doğal gazın elektrik üretim amaçlı kullanımına yüzde 18,25 zam yaptı. Mesken ve sanayi abonelerinin tarifeleri ise sabit kaldı.

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BOTAŞ, mart ayına ilişkin doğal gaz tarife tablosunu yayınladı. Tarifeye göre, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,25 zam yapıldı. Şubat ayında 1000 metreküp doğal gaz için 6300 TL olarak uygulanan tarife, mart ayında 1000 metreküp doğal gaz için 7450 TL’ye çıkmış oldu.

BOTAŞ’ın konut tüketicilerine mart ayında uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğal gaz için 1860 TL olarak sabit kaldı. Sanayi aboneleri içinse 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.

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