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Mahmut Özer: Bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmış korkulu rüya olmaktan çıkacak

Mahmut Özer: Bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmış korkulu rüya olmaktan çıkacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu ülkeye en büyük kötülüğün sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımının olduğunu söyleyerek, matematikte seferberlik başlatacaklarını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Yöntemi değiştirip, korkulu bir rüyadan çıkarıp, severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte etmelerini sağlayacağız" dedi.
Hürriyet’ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Özer ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Özer, “matematiğin korkulu rüya olmaktan çıkacağı” görüşünü dile getirdi.
"Matematikle ilgili bir seferberlik başlatacağız" diyen Özer, şunları söyledi:
"Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Yöntemi değiştirip, korkulu bir rüyadan çıkarıp, severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte etmelerini sağlayacağız."

Kürtçe seçmeli ders
Özer, 'Kürtçe seçmeli derste sorun var mı?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:
"Kürtçe seçmeli dersler seçtirtilmiyormuş gibi bir durum ortaya atıldı. İsteyen istediği dersi seçebilsin diye süreyi uzattık. Ortaokullarda aralarında “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersine başvuran öğrenci sayısı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 25 bin 586. Kürtçe dersini seçen öğrenci sayısı 20 bin 265."

Öğretmenlerin yabancı dil talebi
Okul yöneticilerine ve öğretmenlere düzenli eğitim verileceğini belirten Özer, "Talepleri aldık. Öğretmenlerin en çok talep ettiği eğitim başlıkları sırasıyla yabancı dil, iklim ve çevre ile dijital okuryazarlık" diye konuştu.

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