BIST 1.980
DOLAR 13,90
EURO 15,64
ALTIN 851,97
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Yerel tedarikçisi siber saldırıya uğradı! Fabrikalarını durdurdu

Yerel tedarikçisi siber saldırıya uğradı! Fabrikalarını durdurdu

Toyota Motor, yerel bir tedarikçisinin bilgisayar sistemi siber saldırıya maruz kalınca Japonya'da fabrikaların çalışmasını durdurdu.

Abone ol

Aiçi eyaletindeki yerel tedarikçilerinden Kojima Industries firmasında oluşan sistem arızası sonucu Toyota, üretimi askıya alma kararı verdi. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre firma, bünyesindeki Hino Motor ile Daihatsu Motor dahil Japonya içindeki 14 fabrikada 28 üretim bandını durdurdu.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, sistem arızasının "siber saldırıdan kaynaklandığını" söyledi.

Ukrayna'da süren savaşa dikkati çeken Matsuno, "olası siber saldırılara karşı" Japon firmaların tedbirli olması çağrısında bulundu.

Kojima Industries yaptığı açıklamada, bilgisayar sunucularının virüs saldırısına maruz kaldığını, hükümet yetkililerinin bilgilendirildiğini duyurdu.

Başbakan Kişida Fumio, ilgili kuruluşların olayı araştırdığını belirterek saldırının "arkasından Rusya'nın çıkabileceği" ihtimaline yönelik "teyit etmeden cevap vermek zor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektrik faturalarında indirim! Elektrik faturaları kaç liraya düşecek?
Elektrik faturalarında indirim! Elektrik faturaları kaç liraya düşecek?
Uçakta sapık var! Bankacı hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakayı ele verdi!
Uçakta sapık var! Bankacı hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakayı ele verdi!
İstanbul'da berber dükkanına silahlı saldırı! 7 kişi yaralandı birinin durumu ağır
İstanbul'da berber dükkanına silahlı saldırı! 7 kişi yaralandı birinin durumu ağır
BOTAŞ doğal gaza zam yaptı! 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak
BOTAŞ doğal gaza zam yaptı! 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak
Pentagon'dan çok net Boğazlar açıklaması! 'Türkiye karar verir'
Pentagon'dan çok net Boğazlar açıklaması! 'Türkiye karar verir'
Yılan Adası'nı korurken öldüğü sanılan 13 Ukrayna askeri Ruslara esir düşmüş
Yılan Adası'nı korurken öldüğü sanılan 13 Ukrayna askeri Ruslara esir düşmüş
Rusya'nın men edilmesi sonrası Türk takımlarına müjde gibi haber
Rusya'nın men edilmesi sonrası Türk takımlarına müjde gibi haber
Bir darbe daha! Rus kulüplerinin EuroLeague'ye katılımı askıya alındı
Bir darbe daha! Rus kulüplerinin EuroLeague'ye katılımı askıya alındı
Rusya'nın BM misyonundaki 12 temsilci ABD'den sınır dışı edildi
Rusya'nın BM misyonundaki 12 temsilci ABD'den sınır dışı edildi
Attila Szalai: Tanrı'ya şükürler olsun
Attila Szalai: Tanrı'ya şükürler olsun