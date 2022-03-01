Uçakta sapık var! Bankacı hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakayı ele verdi!

Yaşlı sapığın yaptıkları pes dedirtti. İsviçre'den Türkiye aktarmalı olarak İsrail'e giden uçakta yaşanan taciz olayı pes dedirtti. 64 yaşındaki bankacı Claude T., içecek servis eden hostes Yelda Y.'nin etek altı görüntüsünü çekmek isterken yakayı ele verdi. Gözaltına alınan bankacı kefaletle serbest kaldı.

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11 Şubat'ta İsviçre'den transit olarak Türkiye'ye, sonrasında da İsrail'e giden uçakta şok edici bir olay yaşandı. İsviçre'de bankacı olarak çalışan 64 yaşındaki Claude T., İsrail'e gitmek için Türkiye aktarmalı uçağa bir bilet aldı. Türkiye'ye doğru yolan çıkan uçakta hostes olarak görev alan 26 yaşındaki Yelda Y. ise bir süre sonra yolculara içecek servisi yapmaya başladı.

Telefon flaşlı taciz

Genç hostesin içecek servisi yaptığı esnada başına gelenler ise uçaktaki herkesi şaşkına çevirdi. İddiaya göre hostes Yelda Y.'nin içecek servisi yaptığı sırada eteğinin altından fotoğrafını çeken Claude T., telefonunun patlayan flaşıyla yakayı ele verdi. Fotoğrafının çekildiğini fark eden genç kadın çılgına dönerken gizli gizli fotoğraf çekmeye çalışan adam yakalanınca paniklemeye başladı.

Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanına iner inmez ise Claude T., genç kadının şikayeti sonucu kendisini adliyede buldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken adliyeye getirilen şüpheli adam, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nde tercüman eşliğinde savunmasını yaptı.

Hem İsrail hem İsviçre vatandaşıymış

Sorgusunda, hem İsviçre hem de İsrail vatandaşı olduğunu ve İsviçre'de bir bankada çalıştığını belirten şüpheli, hostesin etek altı görüntülerini de bilinçli olarak çekmediğini iddia etti.

'bilinçli olarak yapmadım' dedi

Savunmasının devamında şüpheli adam, 'Hostes uçakta içecek servisi yapıyordu. Ben meyve suyu alıp telefonumla ilgilenirken telefonu dizimin üstüne koydum. Bu sırada nasıl olduysa kamera açılmış olmalı. Yanlışlıkla olmuştur. Ben kesinlikle telefonun kamerasını açık bir şekilde bacağıma koymadım. Muhtemelen hanımefendi görüntüyü görünce bilerek yaptığımı düşünüp yanlış anladı' şeklinde konuştu.

Hem çekip hem de silmiş

Hakimin olay sonrası telefonundaki görüntüleri silip silmediğini sorması üzerine ise şüpheli adam, 'Ben telefondan bir şey sildiğimi hatırlamıyorum. Kasten görüntü almadığım için aynı şekilde onları kasten silmiş değilim. Hanımefendi bana kızıp bağırdı. Ben tartışma anında ne yaptığımı çok hatırlamıyorum. Sildiysem de telefonumun çekmesi gibi kazayla olmuş bir şeydir. Bilinçli olarak silmedim' dedi. Hakimlik, şüphelinin 10 gün içinde 150 bin lira kefalet yatırması koşuluyla yurtdışına çıkabileceğine karar verince, Claude T., 150 bin lirayı yatırdı ve yurtdışına çıktı.