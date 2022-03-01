Elon Musk'ın Starlink'leri Ukrayna'ya ulaştı ancak gerçek çok başka

Ukrayna'da internet hizmetinin erişiminin gelişmesi için Elon Musk'tan yardım istenmişti ve Musk Starlink'leri göndereceğini duyurmuştu. Starlink Ukrayna'ya ulaştı ancak nasıl kullanılabileceği konusunda şüpheler var.

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Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, önceki gün önemli bir duyuru yaptı ve Starlink uydu interneti hizmetini Ukrayna için aktive ettiğini bildirdi. Ancak gerçekte Ukraynalılar için bu hizmeti almak mümkün olmayabilir.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, 26 Şubat’ta Twitter’dan Elon Musk’a seslenerek, “Sen Mars’ı kolonileştirmeye çalışırken, Rusya Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor. Senin roketlerin başarılı inişler yaparken, Rusya’nın roketleri Ukraynalı sivilleri hedef alıyor” dedi ve ülkesi için Starlink hizmetinin devreye girmesini istedi. Saatler sonra bu talebi yine Twitter üzerinden yanıtlayan milyarder işinsanı, “Starlink hizmeti artık Ukrayna’da aktif” diyerek müjdeyi verdi.

Siteye göre teslimat yok

Ancak gerçekte bu hizmetten faydalanmak isteyen her kullanıcının, tıpkı televizyon antenleri gibi çatıya monte edilen uydu alıcılarına ihtiyacı var. Halihazırda Ukrayna’ya bu donanımın teslimatı gerçekleştirilmiyor. Bu durumda Musk’ın hamlesinin ‘reklam’ çalışması olmaktan öteye gidemeyeceği yorumları yapılıyor. Starlink’in resmi Internet sitesine girerek sisteme abone olmak ve bir uydu alıcı sipariş etmek istediğimizde Ukrayna için bunun olanaksız olduğunu görüyoruz. Peki Ukrayna’ya alıcı teslimatları en erken ne zaman yapılabilir?

Ukrayna'ya ulaştı SpaceX şirketinin gönderdiği uydu internet servisi Starlink terminalleri Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhailo Fedorov, kullanıcıların uydu üzerinden internete bağlanmasını sağlayan terminallerin fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak Elon Musk'a teşekkür etti. Musk ise “Rica ederim” diye yanıt verdi.

Kiev için en erken 2023'te

Başkent Kiev, ülkenin en önemli havalimanı Boryspil, turistik şehir Lviv, ikinci büyük kent Harkov veya ayrılıkçıların kontrolündeki Luganks bölgeleri için başlangıç kiti sipariş etmeyi denediğimizde 99 dolarlık depozitoyu ödememiz isteniyor. Fakat bu hizmeti kullanmak için gerekli donanıma en erken erişim tarihi olarak 2023 gözüküyor. Ne Starlink projesinin sahibi SpaceX şirketi ne de Elon Musk sistemin Ukrayna’da nasıl kullanılacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı da ülkede halihazırda bir Starlink alıcısı olup olmadığı ya da Musk’ın açıklamasından sonra sistemi kullanmaya başlayıp başlamadıkları yönündeki sorularımızı yanıtsız bıraktı.

Kitin fiyatı 499 dolar

Starlink, özellikle altyapının yetersiz olduğu kırsal bölgelere uydu üzerinden internet hizmeti sağlamayı amaçlıyor. Anten ve gerekli bağlantı ekipmanından oluşan kitin fiyatı 499 Dolar (yaklaşık 7 bin TL). Aylık abonelik bedeli ise 99 dolar (yaklaşık 1400 TL).