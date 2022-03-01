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Putin'den SWIFT yasağına misilleme! Dolara yasak geldi

Putin'den SWIFT yasağına misilleme! Dolara yasak geldi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve ülke dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının 6. gününde Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede dolarla yurt dışına kredi ve borç verme yasağı getirdi. Dolarla borç yasağının AB ülkeleri ve ABD'nin Rusya'yı swift sisteminden çıkarılacağını açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnamenin Putin tarafından imzalandığı belirtildi.

Kararnameyle, ihracat yapan Rus şirketlerine döviz satma zorunluluğu getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Uluslararası ticaretle uğraşan şirketler, döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satmak zorundadır.” ifadesine yer verildi.

Ülkedeki döviz işlemlerine de bazı yasaklar getirildiği aktarılan açıklamada, "Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklanmıştır.” denildi.

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