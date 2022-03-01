Migros üreticilerden 4 bin ton ürün alımı yapacak

Migros, Bursa Yenişehir Belediyesi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Yenişehirli üreticilerden yaz döneminde toplamda 4 bin ton ürün alımı yapacak.

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Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, yerel üreticiye ve tarımsal üretime olan desteklerini artırarak sürdürüyor. Migros, Yenişehirli üreticilerden yaz döneminde toplam 4 bin ton ürün alımı yapacak.

Migros, biberden patlıcana, bezelyeden barbunyaya domatese kadar birçok ürün çeşidi hasat tazeliğinde Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilerle buluşturacak.

Migros'un desteğiyle, kooperatiflerin gelişimine destek olmak ve bölgede yetişen ürünlerin ulusal pazarda değer görmesini sağlayan proje kapsamında çalışmalara başlandı.