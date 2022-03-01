KYK burs ne kadar oldu 2022 zam mı geldi yeni KYK ödemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama binlerce öğrenciyi sevindirdi. Erdoğan TÜBİTAK burslarına iyileştirme yani zam yapıldığını duyurdu. Buna göre 2022 yılında TÜBİTAK öğrenci bursu ödemesi en düşük lisans öğrencilerine 1250 oldu. Peki KYK burslarına zam geldi mi, KYK bursları 2022 ne kadar oldu?

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Binlerce öğrenciyi heyecanlandıran açıklama kabine toplantısı sonrasında Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAN'tan sağlanan burs ücretlerine iyileştirme yani zam yapıldığını duyurdu. Buna göre lisans öğrencisinin burs ücreti 1250, Yüksek lisans öğrencileri 4.250 lira, doktora öğrencilere 7, 500 lira ödenecek. Peki KYK burslarına da zam yapıldı mı?



TÜBİTAK bursu ne kadar oldu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir." açıklamasını yaptı.

KYK ne kadar:

KYK bursuna yeni bir zam yapılmadı. Son haliyle KYK bursu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "burs ve kredileri önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz." demişti. Erdoğan'ın KYK burslarına dair sözleri şöyle;

"Ülkelerimiz dünyada verilen burs ve kredi sistemine sahiptir. Her yıl 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl 180 bin evladımız burs alma imkanından faydalanacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350... Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz."

TÜBİTAK burs başvuruları ne zaman:

Başvurular ebideb.tubitak.gov.tr üzerinden alınacak. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sol bölümde yer alan "Başvurularım" butonundan gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilir.

Başvuru şartları:

Daha önceki başvuru şartları aşağıdaki gibidir

Başvuru yapacak adayların TÜBİTAK tarafından belirlenen şartlara uygun olmaları gerekmektedir.

1. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS'de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000'e girmek

2. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda veya Ulusal Proje Yarışmalarında madalya alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük veya özel ödül derecesi derecesi alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

5. Üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS'de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000'e girmek TÜBİTAK 2205 Lisans Burs Programı kapsamında belirlenen bölümler tabloda gösterilmiştir: 2205 Lisans Burs Programı'ndan ile desteklenen öğrenciler, TÜBİTAK tarafından verilen Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora burslarından doğrudan yararlanabilir.