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Şarkıcı Kader yaşı kaç gençliği nasıldı? Kader neden cezaevine girdi?

Şarkıcı Kader yaşı kaç gençliği nasıldı? Kader neden cezaevine girdi?

Özellikle 90'lı yıllara damga vuran şarkıları ile hatırlanan şarkıcı Kader bugün Alişan'ın konuklarından biri olacak. Adamım şarkısı ile büyük çıkış yapan Kader 43 yaşında. 13 yaşında ünlü olan Kader'in bilinen bir evliliği ve çocuğu yoktur. bir dönem cezaevine giren Kader hiç evlenmedi, eşi yoktur.

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Adamım şarkısı ile özellikle 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Kader uzun süre aradan sonra bugün Alişan'ın konuklarından biri olacak. Bir dönem yanlış anlaşıldım diyerek cezaevine giren Kader İstanbul doğumlu ve 43 yaşında. Özel hayatını hep kameralardan uzakta yaşayan Kader hiç evlenmedi ve çocuğu yoktur. Peki kimdir Kader neden cezaevine girdi, Kader'in şarkıları neler? 

Neden cezaevine girdi:  Hasan Heybetli'nin “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” suçundan yargılandığı davaya adı karışan ve uzun süre cezaevinde kalan Kader,  yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. O davada kendini "Kaset çıkarmam konusunda bana yardım edebileceği düşündüğüm için görüşmeye gitmiştim, o sırada gözaltına alındım" diye savunan şarkıcı, sonunda hayalindeki albüme olmasa da single'a kavuştu.

Arabesk ya da fantezi olarak adlandırılan türde şarkı söyleyen küçük yıldızlardan biriydi Kader. 1979 yılında İstanbul'un Çağlayan semtinde doğdu Kader. İlkokulu bitirdikten sonra Kabataş Ticaret Meslek Lisesi'nde ikinci sınıfa kadar okudu ve sonra okulu bıraktı. Kader, daha ilkokul çağlarında profesyonel olarak şarkı söylemeye başladı.O dönemde düğün salonlarında şarkı söylüyordu. Kader, 14 yaşına geldiğinde artık müzik kariyerinde de ileriye doğru bir adım attı. Ona Buna Bakma Bana Takıl Bana ile o da albümlü şarkıcılar kervanına katıldı. Kısacık zaman içinde 8 albüm çıkaran Kader'in başına talihsiz olaylar da geldi.

Hasan Heybetli'nin “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” suçundan yargılandığı davaya adı karışan Kader uzun süre cezaevinde kaldı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra da ara verdiği müzik dünyasına geri döndü.

Çocuk şarkıcı olarak kariyerine başlayan Kader, şarkıcılığı sürdürüyor. Şu sıralar Almanya'da yaşayan Kader, ülkedeki Türk dinleyicilere yönelik turnelere çıkıyor.

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