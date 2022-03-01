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Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: FETÖ'cü üsteğmenin kız kardeşleri PKK'ya üye iddiası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: FETÖ'cü üsteğmenin kız kardeşleri PKK'ya üye iddiası

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin TSK-Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK-Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

PKK adına propaganda suçlaması
Gözaltına alınan ihraç üstteğmen NKC’nin kız kardeşleri SK ve EK’ nın da PKK ve DHKP-C Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları, PKK ve DHKP-C adına gösteri yürüyüşleri düzenlemek ve silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu belirtildi.

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