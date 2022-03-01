BIST 1.979
DOLAR 13,90
EURO 15,62
ALTIN 852,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ekipler düğmeye bastı! Gözaltına alındılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekipler düğmeye bastı! Gözaltına alındılar

 ESKİŞEHİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

Abone ol

Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kent merkezinde belirlenen adreslerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü Ankara ve Balıkesir'e gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
THY'den ayrılan İlker Aycı Air India'daki görevini reddetti
THY'den ayrılan İlker Aycı Air India'daki görevini reddetti
Kader evli mi hiç evlendi mi eşi ve çocuğu var mı? Şarkıcı Kader eşi kimdir?
Kader evli mi hiç evlendi mi eşi ve çocuğu var mı? Şarkıcı Kader eşi kimdir?
Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği memleketinde savaşın ortasında kaldı
Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği memleketinde savaşın ortasında kaldı
Nükleer Düzenleme Kanunu Meclis komisyonundan geçti
Nükleer Düzenleme Kanunu Meclis komisyonundan geçti
Şarkıcı Kader kaç yaşında aslen nereli Kader hiç evlendi mi çocuğu var mı?
Şarkıcı Kader kaç yaşında aslen nereli Kader hiç evlendi mi çocuğu var mı?
Yeni dönem başladı indirim hilesi bitiyor! Etiketlerde 2 fiyat olacak
Yeni dönem başladı indirim hilesi bitiyor! Etiketlerde 2 fiyat olacak
Hazır giyim ihracatı durma noktasında En çok Türkiye zor durumda
Hazır giyim ihracatı durma noktasında En çok Türkiye zor durumda
Servis otobüsü direğe çarptı! Sürücü araçtan fırladı
Servis otobüsü direğe çarptı! Sürücü araçtan fırladı
Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefi Belçika
Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefi Belçika
26 kişiye daha yaptırım Putin’in kızının vaftiz babası da listede
26 kişiye daha yaptırım Putin’in kızının vaftiz babası da listede