Ekipler düğmeye bastı! Gözaltına alındılar

ESKİŞEHİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı gözaltına alındı.Abone ol
Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kent merkezinde belirlenen adreslerde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü Ankara ve Balıkesir'e gönderildi.