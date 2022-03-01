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Yeni dönem başladı indirim hilesi bitiyor! Etiketlerde 2 fiyat olacak

Yeni dönem başladı indirim hilesi bitiyor! Etiketlerde 2 fiyat olacak

Ürün etiketlerinde yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, indirimli satışlarda ve fiyat etiketlerinde uygulanacak kriterleri düzenlemişti.

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Sahte indirimlerin önüne geçmek için etiketlerde artık 2 fiyat olacak. Ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı ve güncel satış fiyatı. 

Son 1 aydaki en düşük fiyat baz alınacak
İndirim oranında, son 1 aydaki en düşük fiyat baz alınacak. İndirimli sebze meyvelerde ise bir önceki günün fiyatı yer alacak.  Bu hususlara ilişkin ispat sorumluluğu, satıcı veya tedarikçiye ait olacak.

Türkçe zorunluluğu
Yeni dönemde, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması da zorunlu olacak. NTV'de yer alan habere göre ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa, bu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

Perakende satılan ürünlerin etiketi; malın veya ambalajının üzerine ya da bulunduğu rafa görünür şekilde konulacak.

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