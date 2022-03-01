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Rus spiker Kiselyov tehdit etti: Putin isterse tüm NATO ülkelerini ve ABD'yi yok edebilir

Rus spiker Kiselyov tehdit etti: Putin isterse tüm NATO ülkelerini ve ABD'yi yok edebilir

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rus televizyonlarından ilginç bir çıkış geldi. Vladimir Putin'e yakın isimlerden Dmitry Kiselyov Batı'yı nükleer yıkımla tehdit etti.

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Avrupa karşıtı söylemleri ile bilinen isim Kiselyov izleyicilere seslenerek, "Denizaltılarımız 500'den fazla nükleer savaş başlığı vurabilir. Bu, ABD'nin ve diğer tüm NATO ülkelerinin yok edilmesini garanti ediyor" dedi.

"Rusya yoksa dünyaya neden ihtiyacımız olsun ki?" diyerek tehditler savuran Kiselyov, "Rus Stratejik Füze Kuvvetleri'nden henüz bahsetmedim bile. Rusya'nın nükleer potansiyeli dünyadaki en güçlü potansiyel" ifadelerini kullandı.

Kiselyov, Rusya’nın "hipsonik Tsirkon" gibi yeni çağ "süper silahları" ile nükleer kapasitesinin Batı'ya oranla daha güçlü olduğunu ileri sürdü.

Rusya Devlet Televizyonu daha önce yaptığı haberde "NATO destekli büyük bir saldırı yakın" iddiasını ortaya atmıştı.

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