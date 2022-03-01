BIST 1.979
DOLAR 13,90
EURO 15,62
ALTIN 852,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu katilleri bakın kim çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu katilleri bakın kim çıktı

ADANA'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki gencin arazide toprağa gömülü cesedine ulaşıldı, 2 arkadaşı tutuklandı.

Abone ol

Kentte ikamet eden Rekan Çetindağ'ın (29), 20 Şubat’ta otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp genci bulmak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek kayıp gencin aracının en son merkez Seyhan ilçesi Küçük Dikili Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgeye giden ekipler, Çetindağ'ın aracını sokakta terk edilmiş buldu.

Aracın geçiş istikametindeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Çetindağ'ın kaybolduğu gün iki kişiyle merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde buluştuğunu tespit etti.

Ekipler, kayıp gencin buluştuğunu belirlediği arkadaşları Nadir Ç. ve Gürcan K. ile bu kişilerle bağlantılı 4 kişiyi adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

 Ormanlık alanda öldürülüp araziye gömülmüş
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çapraz sorgulama sonucunda Rekan Çetindağ'ın merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde tabancayla öldürülüp araziye gömüldüğü belirlendi.

Ekipler, bölgede yaptıkları kazıyla Çetindağ'ın cesedine ulaştı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Çetindağ'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelilerden Nadir Ç. ve Gürcan K'nin Çetindağ'ı kendi aracıyla ormanlık alana götürdüğü, burada Nadir Ç'nin tabancayla Çetindağ'ı öldürüp Gürcan K. ile yakındaki bir araziye gömdüğü iddia edildi.

Bu arada zanlıların olaydan sonra maktulün aracını parçalara ayırıp satmak için diğer 4 kişiyle irtibata geçtiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nadir Ç. ve Gürcan K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: FETÖ'cü üsteğmenin kız kardeşleri PKK'ya üye iddiası
Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: FETÖ'cü üsteğmenin kız kardeşleri PKK'ya üye iddiası
Hulusi Akar Montrö'deki 3 maddeyi işaret etti Türkiye'ye saldırı unsuru olarak kullanıyorlar!
Hulusi Akar Montrö'deki 3 maddeyi işaret etti Türkiye'ye saldırı unsuru olarak kullanıyorlar!
Ekipler düğmeye bastı! Gözaltına alındılar
Ekipler düğmeye bastı! Gözaltına alındılar
THY'den ayrılan İlker Aycı Air India'daki görevini reddetti
THY'den ayrılan İlker Aycı Air India'daki görevini reddetti
Balıkesir'de korkunç kaza! Servis otobüsü yoldan çıktı! Şoför camdan fırladı
Balıkesir'de korkunç kaza! Servis otobüsü yoldan çıktı! Şoför camdan fırladı
Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği memleketinde savaşın ortasında kaldı
Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği memleketinde savaşın ortasında kaldı
Nükleer Düzenleme Kanunu Meclis komisyonundan geçti
Nükleer Düzenleme Kanunu Meclis komisyonundan geçti
8 ülkeden Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine tam destek: İşte o ülkeler...
8 ülkeden Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine tam destek: İşte o ülkeler...
Şarkıcı Kader kaç yaşında aslen nereli Kader hiç evlendi mi çocuğu var mı?
Şarkıcı Kader kaç yaşında aslen nereli Kader hiç evlendi mi çocuğu var mı?
Yeni dönem başladı indirim hilesi bitiyor! Etiketlerde 2 fiyat olacak
Yeni dönem başladı indirim hilesi bitiyor! Etiketlerde 2 fiyat olacak