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Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 Cumhuriyet savcısına FETÖ'den ihraç

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 Cumhuriyet savcısına FETÖ'den ihraç

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mesut Emre ile Çorlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çelebi'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraçlarına karar verdi.

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HSK'nin, Mesut Emre ve Hüseyin Çelebi'ye ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların soruşturma ve kovuşturma kapsamında verdikleri ifadeleri ile Emre ve Çelebi hakkında elde edilen bilgiler, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, ByLock mesaj içerikleri ve savunmaları doğrultusunda söz konusu kişilerin meslekten çıkarılmasına karar verildi.

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