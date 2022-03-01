Karısı ve oğlu Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı! Tek kişilik görev başlattı: Dünya bu adamı konuşuyor

Savaşın soğuk yüzü herkes için ürkütücü ancak kendisi Londra'dayken eşi ve küçük oğlu Ukrayna'da kalan bir baba için bu daha da katlanılmaz. Ailesi savaşın ortasında kalan adam, yaptıklarını an an paylaşıyor.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, geçtiğimiz günlerde Rus işgaline karşı Ukraynalıların yanında savaşmaya gönüllü olan İngilizleri destekleyeceğini açıklamıştı. Bu sözlerin ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu ve ölüme yol açabileceğini belirterek İngilizlerin savaşa katılmak için Ukrayna'ya gitmemelerini söylemişti. Rus güçlerinin şehirleri bombalamaya devam etmesiyle süren kanlı çatışma devam ederken, ailesi için her şeyi göze alan adamın hikâyesi ise duyanları şoke etti.



İnsanın sevdiği için yapamayacağı hiçbir şey yok, özellikle de ailesi için. Ian Umney de ailesinin çaresizliğine sessiz kalamadı. Londra'da İngilizce öğretmeni olan Ian Umney'in karısı ve küçük oğlu, savaşın göbeğinde Ukrayna'da kaldı. Ian Umney, Rus işgalinin ortasında Ukrayna'da mahsur kalan karısını ve oğlunu kurtarmak için tek kişilik bir görev başlattı. Eşini ve küçük oğlunu kurtarmak için savaşın göbeğine Ukrayna'ya giden baba Ian Umney, her ne olursa olsun ailesiyle yeniden bir araya gelme umudunda olduğunu söyledi. Umney, Ukrayna’ya gitmeden önce yolculuğunu sosyal medya aracılığıyla duyurdu.







"Ne olduğunu size aktaracağım"

Ian Umney, TikTok'ta eşyalarıyla dolu askeri çantasıyla birlikte yolculuğa çıkmaya hazırlandığı bir video yayınladı. Yayınladığı videoya "Karımı ve oğlumu kurtarmak için Ukrayna'ya gidiyorum. Her şeyi topladım, oraya daha fazlasını götüremeyeceğim. Ufak bir çanta almaya karar verdim çünkü yurt dışına giden bir İngiliz olarak en önemli şeylere ihtiyacım var; çay ve bir fincan. Ve günlük eşyalarım var, şarj aletleri, sigaralar ve diğer şeyler... Ancak evet, gitmeye hazırım. Havaalanına gidiyorum. Ne olduğunu size aktaracağım." notunu düşmüştü.



"Dün gece Ukrayna'ya başarılı bir şekilde girdim"

Ian Umney daha sonra Polonya Krakow'a uçmak için Manchester Havaalanı'na gitti. Başka bir gönderisinde ise "Manchester Havaalanı'nda kapıya, ardından Krakow'a giden uçağa biniyorum. Yapmak istediğim bir sonraki güncelleme, Krakow'a girebilirsem WiFi'ye bağlanabilir ve herkese orada olduğumu bildirebilirim. Ancak esas olarak bu, ben Ukrayna sınırındayken olacak. Size o zaman haber vereceğim" diye ekledi. Umney en son videosunu dün sabah bir otobüs gibi görünen araçla sınırı geçip Ukrayna'ya girerken yayınladı. "Dün gece Ukrayna'ya başarılı bir şekilde girdim ve Şimdi Lviv'in eteklerine yaklaşıyoruz" şeklinde de duyurusunu yaptı.







"Güçlü dur Ukrayna! Ukrayna'ya zafer"

Ian Umney son olarak Facebook'ta “Eşim ve oğlum Ukrayna'dayken burada oturamam ve Ukrayna'nın özgürlüğünün ve güvenliğinin Putin tarafından tehdit edilmesini izleyemem. Dört gün stres, kırgınlık, incinme ve öfke yaşadım ama şimdi çantamı topladım, planladım, mektuplarımı yazdım. Artık her ne şekilde olursa olsun ailemle yeniden bir araya gelme yolundayım. Lütfen Ukrayna'yı ve ihtiyacı olanları desteklemeye devam edin. Gelişmeleri paylaşacağım. Hepinizi seviyorum. Güvende olacağım. Güçlü dur Ukrayna! Ukrayna'ya zafer." yazdı.