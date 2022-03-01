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Maliye Bakanlığı'nda kritik Rusya toplantısı! İhracatlar zorda

Maliye Bakanlığı'nda kritik Rusya toplantısı! İhracatlar zorda

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle iki ülkeyle de ticari ilişkileri olan Türkiye zor durumda. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü kez toplanarak gelişmelerin görüşüleceğini duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fiyat İstikrarı Komitesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon üzerindeki riskleri ele alınacağını duyurdu.

Fiyat İstikrarı Komitesi’nde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler değerlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fiyat İstikrarı Komitesi’nin üçüncü toplantısı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Toplantıda enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri masaya yatırılacak.

Ayrıca Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.

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