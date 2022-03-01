BIST 1.980
DOLAR 13,89
EURO 15,63
ALTIN 851,75
HABER /  GÜNCEL

Ukrayna’dan getirdiği Türk bayrağını sınırda öperek görevliye teslim etti

Ukrayna’dan getirdiği Türk bayrağını sınırda öperek görevliye teslim etti

UKRAYNA’dan savaş bölgesinden Türkiye’ye gelen bir vatandaş yanında getirdiği Türk Bayrağı’nı öperek Kapıkule Sınır Kapısı’nda kendisini karşılayan görevliye teslim etti.

Abone ol

Ukrayna’da günlerdir süren savaş ve çatışmaların ardından Türk vatandaşları güvenli bir şekilde bölgeden Türkiye’ye getirilmeye devam ediyor. Otobüsler ve kendi araçlarıyla 4 gündür binlerce vatandaş ana yurda giriş yaptı. Gelen vatandaşlar arasında bulunan Muhammet Enes Tok isimli bir vatandaş Ukrayna’ya giderken yanında götürdüğü Türk Bayrağı’nın tekrar yanında getirdi. Tok, bayrağı kapıda kendisini karşılayan heyetten bir görevliye öperek teslim etti.

Tok, “Ben görevli arkadaşa öperek bayrağı teslim ediyorum. Zor günler geçirdik. Şu 6 gün içerisinde biz yoldayken o bölgede bombalanan yollar oldu. Rotamızı değiştirmemiz gerekti. Tamamen anlık olarak değiştirdik. Araba bizim bile değildi. Ukraynalı arkadaşlarımız yardımcı oldu. Bütün eşyalarımızı orada bıraktık. Değerli olabilecek eşyalarımı aldım sadece. Millet olarak devlet olarak güçlüyüz biz ama Ukraynalıların gerçekten yardıma ihtiyaçları var” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Maliye Bakanlığı'nda kritik Rusya toplantısı! İhracatlar zorda
Maliye Bakanlığı'nda kritik Rusya toplantısı! İhracatlar zorda
Cep telefonu yerine salatalık gönderenler Yargıtay'dan darbe
Cep telefonu yerine salatalık gönderenler Yargıtay'dan darbe
Rusya, İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı
Rusya, İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı
İstanbul'da internetten araştırma yapıp çağırdı! Hayatının hatasını yaptı: 24 saat sonra düzelecek dediler
İstanbul'da internetten araştırma yapıp çağırdı! Hayatının hatasını yaptı: 24 saat sonra düzelecek dediler
Tansu Çiller 28 Şubat'taki tehdit edilmesini anlattı: İpim cebimde...
Tansu Çiller 28 Şubat'taki tehdit edilmesini anlattı: İpim cebimde...
Rus spiker Kiselyov tehdit etti: Putin isterse tüm NATO ülkelerini ve ABD'yi yok edebilir
Rus spiker Kiselyov tehdit etti: Putin isterse tüm NATO ülkelerini ve ABD'yi yok edebilir
Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 Cumhuriyet savcısına FETÖ'den ihraç
Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 Cumhuriyet savcısına FETÖ'den ihraç
Karısı ve oğlu Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı! Tek kişilik görev başlattı: Dünya bu adamı konuşuyor
Karısı ve oğlu Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı! Tek kişilik görev başlattı: Dünya bu adamı konuşuyor
Vakalar arttı! 86 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Vakalar arttı! 86 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Şarkıcı Kader yaşı kaç gençliği nasıldı? Kader neden cezaevine girdi?
Şarkıcı Kader yaşı kaç gençliği nasıldı? Kader neden cezaevine girdi?