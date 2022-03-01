Ukrayna’dan getirdiği Türk bayrağını sınırda öperek görevliye teslim etti

UKRAYNA’dan savaş bölgesinden Türkiye’ye gelen bir vatandaş yanında getirdiği Türk Bayrağı’nı öperek Kapıkule Sınır Kapısı’nda kendisini karşılayan görevliye teslim etti.

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Ukrayna’da günlerdir süren savaş ve çatışmaların ardından Türk vatandaşları güvenli bir şekilde bölgeden Türkiye’ye getirilmeye devam ediyor. Otobüsler ve kendi araçlarıyla 4 gündür binlerce vatandaş ana yurda giriş yaptı. Gelen vatandaşlar arasında bulunan Muhammet Enes Tok isimli bir vatandaş Ukrayna’ya giderken yanında götürdüğü Türk Bayrağı’nın tekrar yanında getirdi. Tok, bayrağı kapıda kendisini karşılayan heyetten bir görevliye öperek teslim etti.

Tok, “Ben görevli arkadaşa öperek bayrağı teslim ediyorum. Zor günler geçirdik. Şu 6 gün içerisinde biz yoldayken o bölgede bombalanan yollar oldu. Rotamızı değiştirmemiz gerekti. Tamamen anlık olarak değiştirdik. Araba bizim bile değildi. Ukraynalı arkadaşlarımız yardımcı oldu. Bütün eşyalarımızı orada bıraktık. Değerli olabilecek eşyalarımı aldım sadece. Millet olarak devlet olarak güçlüyüz biz ama Ukraynalıların gerçekten yardıma ihtiyaçları var” dedi.

