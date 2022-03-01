Ukrayna'dan kitleler halinde kaçıyorlar! Çoğu çocuk ve kadın 500 Ukraynalı sınırı geçti

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna'dan ayrılan çok büyük çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan oluşan kişilerin sayısı her saat artıyor.Ukrayna'dan kaçanların hem komşuları hem de AB üyeleri olmaları sebebiyle geçmeyi en fazla tercih ettiği ülkeler Polonya, Macaristan ve Romanya oldu. Bu ülkeri Slovakya, Moldova ve Yunanistan takip etti.