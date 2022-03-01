Ukrayna'dan kitleler halinde kaçıyorlar! Çoğu çocuk ve kadın 500 Ukraynalı sınırı geçti
RUSYA'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının 6. gününde mülteci sayısı da giderek artıyor. Şimdiye kadar 500 bini aşkın Ukraynalı, kitleler halinde evlerini terk ederek ülkelerinden ayrıldı. 7 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden olabileceği, toplamda 4 milyon Ukraynalının da sığınmacı konumuna düşebileceği tahmin ediliyor. Savaştan kaçış sürüyor...
Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna'dan ayrılan çok büyük çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan oluşan kişilerin sayısı her saat artıyor.Ukrayna'dan kaçanların hem komşuları hem de AB üyeleri olmaları sebebiyle geçmeyi en fazla tercih ettiği ülkeler Polonya, Macaristan ve Romanya oldu. Bu ülkeri Slovakya, Moldova ve Yunanistan takip etti.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere kitleler halinde geçişler yaşanırken, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaşın 5. gününde bu sayının 500 bini geçtiğini açıkladı.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bugün Twitter'da, "An itibarıyla 500 binden fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı." paylaşımını yaptı.
Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna'dan ayrılan kişi sayısının daha da artmasını bekleyen BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, mültecilere insani yardım desteği sağlamak için yerel otoritelerle çalıştıklarını bildirdi.