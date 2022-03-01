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MHP lideri Bahçeli grup toplantısını iptal etti

MHP lideri Bahçeli grup toplantısını iptal etti

MHP her salı düzenlediği grup toplantısını bu hafta Ukrayna gündemi nedeniyle perşembe gününe erteledi.

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MHP'nin salı günü saat 10.45'te yapılan grup toplantısı Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle ertelendi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya yazısında, "TBMM'nin salı gündemi dün mail adreslerimize düşünce MHP Grubu'nun olmadığını fark ettim; nedenini sordum.  'Rusya'nın Ukrayna işgali oldukça hızlı ve bir o kadar da karmaşık gelişiyor. O nedenle Genel Başkanımız Sayın Bahçeli gelişmeleri daha net görmek için perşembe günü yapılmasının daha faydalı olacağını belirtti...' Durum bundan ibaret, bir pandemi veya başta neden yok..." ifadesini kullandı. 

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