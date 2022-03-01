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Rusya'dan üst üste açıklamalar! Nükleer silah tendidi Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

Rusya'dan üst üste açıklamalar! Nükleer silah tendidi Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

RUSYA'dan yeni 'nükleer silah' tehdidi geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukranya'nın nükleer teknolojiye sahip olduğunu öne sürerek, "Bu tehlikeye cevap vermemezlik edemeyiz" dedi. Lavrov, savaşın bitişiyle ilgili de konuştu...

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni açıklamalarda bulundu. Lavrov, Ukrayna'nın hala nükleer teknolojiye sahip olduğunu belirterek, "Bu tehlikeye cevap vermemezlik edemeyiz" dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Rusya hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da askeri operasyonuna devam edecek” dedi. 

Nükleer silah sözleri: ABD nükleer silahlarını çeksin
Ukranya'nın nükleer teknolojiye sahip olduğunu öne sürerek, "Bu tehlikeye cevap vermemezlik edemeyiz" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılılar eski Sovyet ülkelerinde askeri tesisler kurmamalı, Avrupa'daki ABD nükleer silahlarının geri çekilmesinin zamanı geldi" açıklaması yaptı.

Kremlin, misket ve vakum bombası iddiaları için ne dedi?
Kremlin Sarayından yapılan açıklamada ise "Misket ya da vakum bombası kullandığımız iddiaları yalan. Putin şu aşamada Zelenskiy ile görüşme planlamıyor. Savaş suçu iddialarını reddediyoruz" denildi.

Savunma Bakanı Şoygu tarih verdi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise, Ukraynaya yönelik saldırıların ne zaman biteceğiyle konusunda "Rus Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar Ukrayna'da özel askeri operasyon yürütmeye devam edecek. Rusya'yı Batı'dan gelen askeri tehdide karşı korumak, Ukrayna'daki özel harekatın ana görevidir" dedi.

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