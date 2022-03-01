Ukrayna haritasına bakın Rusya 6 günde nereleri aldı? Türk SİHA'lara ABD'den övgü

RUSYA Ukrayna'ya yönelik işgale hızlı başladı ama ummadığı bir direnişle karşılaştı. Son Ukrayna haritası da bu durumun özeti gibi. 3 günde hızlı ilerleyen Ukrayna son 3 günde ise adeta yerine çakılıp kaldı. Bunda Ukrayna'nın elindeki Türk yapımı SİHA'lar da etkili oldu. Türkiye düşmanı ABD'li senatör bile SİHA'lar için övgü dizmeye başladı.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna macerası pek umduğu gibi gitmiyor. Askeri uzmanlara göre Rusya, kendisine ait gördüğü Ukrayna'yı hasar vermeden ele geçirmek istiyordu. Bu yüzden de şiddetli hava saldırıları yerine kara birlikleri ile işi bitirmeye çalıştı. Savaşın başında hızlı bir ilerleyiş gösteren Rusya, 3 günde 4 ayrı noktadan girdi ve Ukrayna'nın bazı kentlerini ele geçirdi. Ukrayna ilk şoku atlatıp destek veren ülkelerden aldığı silahlarla etkili bir direniş başlatınca Rusya'nın işgali durma noktasına geldi. Rusya son 3 günde adeta yerine çakılmış vaziyette ve ilerleme gösteremiyor. Bunda Ukrayna ordusunun satın aldığı Türk yapımı SİHA'lar da etkili rol oynuyor.

3 gün öncenin haritası

Aşağıdaki harita Rusya'nın savaşın ilk 3 gününde aldığı yerleri gösteriyor. Rusya 4 ayrı noktadan saldırı başlatmış ve Ukrayna'nın bazı yerleşim birimlerini ele geçirmişti.

3 gün sonranın haritası (1 Mart 2022)

Rusya'nın işgali son 3 günde adeta durma noktasına geldi. Kara birlikleri cumartesi gününden bu yana etkili bir ilerleyiş gösterebilmiş değil. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yola çıktığı söylenen büyük işgal konvoyu da Putin'i henüz hedefine götüremedi. 1 Mart 2022 itibariyle Rusya'nın ele geçirdiği yerlerin haritası şöyle:

Ukrayna umulmadık bir direniş gösteriyor

Silah gücü bakımından Rusya ile boy ölçüşmesi mümkün görünmeyen Ukrayna, ilk şokun ardından umulmadık bir direniş sergiliyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiği, 200 askerin de esir alındığı iddiasında. Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.