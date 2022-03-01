THY'den 2021'in 4. çeyreğinde 225 milyon dolar net kar

Türk Hava Yolları (THY), talepteki güçlü toparlanma ile 2021'in 4. çeyreğini 225 milyon dolar net kar ile tamamladı.

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THY'den yapılan açıklamaya göre, global havacılık sektörü, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıldan uzun bir süreyi geride bıraktı.

THY, bu zorlu dönemde Kovid-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021 yılının 4. çeyreğini 619 milyon dolar esas faaliyet karı ve 225 milyon dolar net kar ile tamamladı.

Ortaklığın geçen yılın 4. çeyreğindeki toplam gelirleri, 3,3 milyar dolar ile 2019'un aynı dönemindeki toplam gelirleri aştı. Toplam gelirin yüzde 39'unu oluşturan kargo gelirleri, söz konusu çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre yüzde 172 artış gösterdi.

Kovid-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen THY, maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021'in 4. çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 düşürerek net kar elde etmeyi başardı. Bunun sonucunda Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar (FAVKÖK-EBITDAR) 2019'un aynı dönemine göre yüzde 39 artış göstererek 1,242 milyon dolar, FAVKÖK marjı da 10,3 puan artarak yüzde 37,5 oldu.

Yolcu kapasitesinin 2019'un aynı döneminin yüzde 84'üne ulaştığı 2021'in 4. çeyreğinde iç hatlarda yüzde 79, dış hatlarda ise yüzde 69 doluluk oranı ile toplam 13,7 milyon yolcu taşındı.

Küresel bir hava yolu olma kimliğini daha da sağlamlaştırdı

THY; geniş uçuş ağı, kuvvetli tarife yapısı ve üstün hijyen standartları sayesinde küresel bir hava yolu olma kimliğini bu zorlu günlerde daha da sağlamlaştırdı. Bu kimliği sayesinde bu süreçte kapatılan hatlar yerine diğer karlı hatlara kapasite kaydırmaları başarı ile gerçekleşti. Dünyanın en genç ve modern filoları arasında bulunan THY filosu, aralık sonu itibarıyla 246'sı dar gövde, 104'ü geniş gövde ve 20'si kargo uçağı olmak üzere toplam 370 uçaktan oluşuyor.

2020 yılı boyunca Avrupa'nın en fazla uçan hava yolu olan THY, 2021'de de Avrupalı network taşıyıcılar arasındaki liderliğini korudu. Şirket, salgın sürecinde kargo taşımacılığının katkısı ile kriz dönemini fırsata çevirdi ve filosundaki geniş gövde yolcu uçaklarını da Turkish Cargo'nun hizmetine açtı. 2021 yılının verilerine göre, Ortaklık, kargo pazarında entegratörler hariç dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı oldu.

Açıklamada, "İştirakleri ile birlikte yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlayan Ortaklık, bugün geniş uçuş ağı, modern filosu, üstün kargo performansı ve başarılı kriz yönetimiyle sektörüne yön veren bir marka olarak hava taşımacılığının devleri arasında Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ediyor. Salgının sonra ermesi ile havacılığın yeniden yükseliş sürecinde THY, sektörün zirvesine olan yürüyüşünü daha da hızlandırmayı hedefliyor." denildi.