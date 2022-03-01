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NATO ilk kez harekete geçirdi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıkladı

NATO ilk kez harekete geçirdi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'ni ilk kez harekete geçirdiklerini belirterek, Fransız askerlerinin bugün bu kapsamda Romanya'ya geldiğini duyurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi 6. günününe girerken Ukrayna'nın doğusundaki NATO üyesi Polonya ve Romanya diken üstünde.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının da konuşlandığı Polonya'daki Lask Hava Üssü'nü ziyaret ederek, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO Mukabele kuvveti Romanya'da
NATO Mukabele Kuvveti'ni ilk kez harekete geçirdiklerini hatırlatan Stoltenberg, Fransız askerlerinin bugün bu kapsamda Romanya'ya geldiklerini bildirdi.

Belarus da sorumlu tutulacak
Stoltenberg, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını, Rusya'nın bu ülkeye saldırısı nedeniyle sadece Rusya'yı değil Belarus'u da yardım ettiği için sorumlu tutacaklarını aktardı.

Ukrayna’nın NATO’dan istediği uçakların gönderilip gönderilmediği ve NATO üslerinin Ukrayna’ya açılıp açılmayacağı sorulan Stoltenberg, şu karşılığı verdi:

Ukrayna hava sahasında uçmayacak
“NATO müttefikleri çeşitli askeri destekler veriyor. Bunlar arasında anti tank silahları, hava savunma sistemleri ve diğer askeri ekipmanların yanı sıra insani yardımlar ve mali destek bulunuyor. Ancak NATO çatışmanın parçası olmayacak. NATO, Ukrayna’ya asker göndermeyecek veya Ukrayna hava sahasında uçak uçurmayacak.”

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise ülkesinin Ukrayna’ya savaş uçağı göndermediğini belirterek, "Çünkü böyle bir şey Ukrayna’daki çatışmaya askeri müdahale anlamına gelir. Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO, bu çatışmanın parçası değildir. Ukrayna’ya insani yardım yapıyoruz ancak Ukrayna hava sahasına savaş uçağı göndermiyoruz." diye konuştu.

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