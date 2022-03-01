Din dersinde Hz. Muhammed diye Bin Ladin'in fotoğrafını kullandı!

İngiltere'de din dersinde skandal bir olay yaşandı. Bir öğretmen din dersinde Hz. Muhammed fotoğrafı olarak terörist Bin Ladin'in fotoğrafını kullandı.

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Birleşik Krallık'taki bir okulda din kültürü dersinde Hz. Muhammed tasviri olarak Usame bin Ladin'in fotoğrafını kullanan öğretmen açığa alındı. Olay, Dunstable'daki All Saints Academy adlı Hıristiyanlık değerleri temelinde eğitim veren okulda 25 Şubat'ta meydana geldi.

Adı açıklanmayan öğretmen, 10. sınıf öğrencilerinin dersinde Hz. Muhammed'i tasvir etmek için El Kaide'nin kurucusu bin Ladin'in görselini kullandı.

Okuldan yapılan açıklamay göre yaşananlar, "endişeli bir öğrencinin" yetkililerle temasa geçmesiyle ortaya çıktı. Öğretmen hemen açığa alınırken, "ayrıntılı ve hızlı" bir soruşturma başlatıldı.

All Saints Academy yönetimi özür diledi:

Din kültürü dersinde kullanılan uygunsuz görüntünün Müslüman toplumunda ve diğer birçok inançlı kişide yol açtığı derin acı ve üzüntünün farkındayız. Hz. Muhammed'in tasvir edilmesi kötü bir şey. Terör örgütü lideri Usame bin Ladin'in görüntüsünün kullanılmasıysa hakaretin ölçeğini büyütüyor.

Sosyal medya kullanıcıları öğretmene ve okula tepki gösterdi. "Öğretmenin bunu bilmemesi mümkün değil. Kasten yapıldı" diyen bir Twitter kullanıcısı, derste kullanılan materyallerin önceden incelenip incelenmediğini sordu.

Bir başka kişi, öğretmenin kovulması gerektiğini söyledi.

Dilly Hussain adlı bir gazeteci de "Bu fotoğrafın kullanılması rezalet ve kabul edilemez" dedi.