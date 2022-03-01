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Fahrettin Koca'dan beklenen son dakika açıklaması: Maske ve tüm yasaklar...

Fahrettin Koca'dan beklenen son dakika açıklaması: Maske ve tüm yasaklar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalardır konuşulan maske ve diğer pek çok koronavirüs kısıtlamalarının esnetilmesi konusunda beklenen açıklamayı yarın yapacağını son dakika olarak açıkladı. Maske kuralının esnetilebileceği açıklaması sonrası bazı çevrelerden tepki yağmıştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bilim Kurulu'nun kısıtlamaları yarın görüşeceğini böyle duyurdu:

"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

Avrupa ve dünyada pek çok ülkede kapalı alanlar dahil maske kuralları başta olmak üzere koronavirüs kısıtlamaları için uygulanan kurallarda esnetmeler başlamıştı. Türkiye'de geçtiğimiz hafta açıklanması beklenen Bilim Kurulu sonrası kurallar bu haftaya ertelenmişti.

Fahrettin Koca iki hafta önceki yaptığı açıklamasında maske kuralı da dahil kısıtlamaların yeniden görüşüleceğini böyle söylemişti: "Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Corona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak."

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