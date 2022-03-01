Soğuk ve kar geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı Antalya, Trabzon, Konya dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklık hissedilir derecede düştü daha da düşecek. Dondurucu soğuklara hazır olun! Öte yandan İstanbul dahil pek çok kentte kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de yağış için uyarmıştı. İşte yurtta son durum...
Mart ayı ile birlikte kar yeniden yüzünü gösterdi. Bugün İstanbul da dahil olmak üzere pek çok kentte kar yağışı etkili oluyor. Sıcaklık daha da azalacak. Antalya, Trabzon, Konya'da da kuvvetli sağanak var. Rusya-Ukrayna coğrafyasında etkili olan soğuk hava dalgasının da yurdumuza inmesinin beklendiği bildiriliyor.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- Çarşamba gece sıcaklıklar daha da düşecek ve İç kesimlerde kar yağışı genişleyecek ve artacak. Kıyılarda yağmur var.
-Bugün de İstanbul'da yükseklere karla karışık yağmur yağar. Bugün İstanbul'un kuzey ilçelerinde kar az da olsa örtü bıraktı.
Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde de şu bilgiler yer aldı:
-İstanbul'da salı-çarşamba karla karışık yağmur ve kar ihtimali yüksek. Ankara'da çarşamba kar var. Rusya-Ukrayna coğrafyasına kuvvetli soğuk hava ihtimali var bu soğukların bir kısmı yurdumuza inebilir.