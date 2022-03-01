Soğuk ve kar geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı Antalya, Trabzon, Konya dikkat!

Mart ayı ile birlikte kar yeniden yüzünü gösterdi. Bugün İstanbul da dahil olmak üzere pek çok kentte kar yağışı etkili oluyor. Sıcaklık daha da azalacak. Antalya, Trabzon, Konya'da da kuvvetli sağanak var. Rusya-Ukrayna coğrafyasında etkili olan soğuk hava dalgasının da yurdumuza inmesinin beklendiği bildiriliyor.