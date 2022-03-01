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Meclis'te Ukrayna oturumu Bakan Çavuşoğlu konuşacak! Türkiye'nin adımları merak ediliyor!

Meclis'te Ukrayna oturumu Bakan Çavuşoğlu konuşacak! Türkiye'nin adımları merak ediliyor!

Ukrayna'ya Rusya işgali üzerine Türkiye'nin konumu merak edilmeye başlandı. Boğazlar ile ilgili Montrö gündeme daha yoğun gelmişken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Meclis'te konuşma yapacağı açıklandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Ukrayna ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek.

Öte yandan bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Fiyat Fiyat İstikrar Komitesi’nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye’ye neden olabileceği riskleri ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında, Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda Türkiye'ye verdiği yetkiyi, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizin tırmanmasını önleyecek şekilde kullanma kararı aldıklarını belirtti. Erdoğan, "Ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz" dedi

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