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Elazığ'da büyük heyecan! 30 milyar dolar değerinde: Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu

İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da büyük heyecan! 30 milyar dolar değerinde: Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Elazığ’da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu. Değerlendirmelere göre bulunan maden rezervlerin toplam piyasa değerinin milyarlarca dolar olduğu belirtildi.

Elazığ'da büyük heyecan! 30 milyar dolar değerinde: Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu

Yaklaşık bir yıldır Elazığ’da çalışmalarını sürdüren MTA önemli maden rezervlerine ulaştı. Ülkeye katkısının oldukça yüksek olması beklenilen rezervler Maden ilçesi Sağrılı köyü Kısabekir ve Seterli mevkilerinde bulundu.

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Elazığ'da büyük heyecan! 30 milyar dolar değerinde: Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu

Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor.

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Elazığ'da büyük heyecan! 30 milyar dolar değerinde: Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu

Kurtuluş savaşında Türkiye’nin mermi ihtiyacını karşılayan Maden ilçesinde bulunan yeni rezervler vatandaşları heyecanlandırdı.

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Elazığ'da büyük heyecan! 30 milyar dolar değerinde: Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu

Madende bulunan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan ilçe sakinlerinden Ramazan Sekmen, “Özel işletmeler sadece üstte kalan pasaları alarak maden rezervlerini aramayarak ilçemizi tarihe gömdüler" dedi.

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