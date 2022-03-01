Türkiye'nin Montrö kararı mutlu etti konuyu Osman Kavala'ya bağladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin, Montrö anlaşmasına dayanarak boğazları savaş gemilerinin geçişine kapatacağını açıklaması, Almanya kamuoyunda memnuniyet yarattı. Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Cem Özdemir de bu kararı överek konuyu Osman Kavala'ya bağladı.

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Türkiye’nin Montrö Sözleşmesine dayanarak boğazları Rus savaş gemilerine kapatması Alman medyasında ve sosyal medyasında memnuniyet yarattı. Gazeteler haberi Rusya’ya karşı anlamlı tepki olarak verirken, Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de twitterden yaptığı paylaşımda “Savaş gemilerine Çanakkale ve Boğaziçi’nden geçişi engellemek Türkiye’nin doğru ve güzel kararı. Türkiye için NATO sorumluluklarını hatırlamak ve Osman Kavala gibi siyasi mahkumları serbest bırakmak için güzel güzel bir fırsat‘‘ ifadesini kullandı.

Bir NATO ülkesi olarak Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşma süreci Alman kamuoyunda izleniyordu. Türkiye’nin boğazları Rus savaş gemilerine kapatması Alman kamuoyunda net bir tavır olarak salgında ve Ukrayna işgaline karşı psikolojik olarak da önemli bir eşiğin aşılması olarak değerlendirildi. Alman twitter kullanıcıları karar hakkında sayısız mesajlar atarak, Türkiye’nin bu adımına destek verdi.

Frankfurter Allgeimeine Zeitung’un Türkiye uzmanı Rainer Hermann da makalesinde Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşından sonra ilk kez Boğaziçi ve Çanakkale boğazlarını savaş gemilerine kapatma hakkını kullandığını belirterek, bu karardan Akdeniz’de seyreden 16 Rus savaş gemisi ve denizaltının etkileneceğine dikkat çekti.

Türk hükümetinin boğazları kapatma kararının Montrö Sözleşmesi’nin 19. Maddesine dayandığı belirtilirken, bu maddenin Türkiye’ye müdahil olmadığı savaşlarda, Türkiye‘ye savaşa taraf olan ülkelerin boğazdan geçişini engelleme hakkı tanıdığı hatırlatıldı.

Makale’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dost olarak gördüğü iki ülke arasında arabuluculuk yapma isteğine de değinen Hermann, Ukrayna Devlet Başkanı Wolodimir Zelenskiy’in twitter üzerinden boğazları kapattığı için Türkiye’ye teşekkür ettiği bilgisi de yer aldı.