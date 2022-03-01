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Ukrayna'yı daha kötü günler bekliyor! ABD'den korkutan sözler: Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak

Ukrayna'yı daha kötü günler bekliyor! ABD'den korkutan sözler: Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak

ABD'li senatörler askeri açıdan Ukrayna'yı daha kötü günlerin beklediğini belirterek, "Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak" dedi.

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ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Askeri açıdan Ukrayna'yı daha kötü günler bekliyor" şeklinde konuştu.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Demokrat Senatör Chris Murphy de "Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak" derken Batı ülkelerinin üst düzey Rus yönetici ve oligarklarının varlıklarını dondurmakla yetinmeyip bunlara el koyması gerektiğini belirtti, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresinin beklediğinden öte bir adım olacağını savundu.

CNN International'a konuşan ve adını paylaşmak istemeyen bir siyasetçi ise önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen olayların 'son derece endişe verici' olduğunu söyledi.

Lindsey Graham - Chris Murphy

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