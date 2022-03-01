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Emekliye 3600 zammı! Maaş kazancı en az 1157 lira olacak

Emekliye 3600 zammı! Maaş kazancı en az 1157 lira olacak

3600 ek gösterge için çalışmalar sürerken memur sendikalarıyla ikinci buluşma ayın 16'sında yapılacak. Ek göstergeler en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterecek.

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Mayıs ayında TBMM'ye taşınması planlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar hızlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında yürütülen çalışmalarda alternatifli taslak metinleri hazırlanırken memur sendikalarıyla da müzakere süreci devam ediyor. Geçtiğimiz ay yapılan ilk buluşmanın ardından meslek gruplarına ilişkin mutfak çalışması sürerken ikinci toplantı da bu ayın 16'sında gerçekleştirilecek. 

Yardımcı hizmetlere müjde
Emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış getirecek düzenlemeye ilişkin çalışmalarda ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanlar gözden geçiriliyor. Kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek göstergeler yeniden belirleniyor. Yardımcı hizmetler sınıfı gibi ek göstergesi olmayan alanlara da ek gösterge verilmesi yine çalışmaların içinde yer alıyor.

En yüksek 9000 olacak
Çalışmalar kapsamında en yüksek devlet memuru olan idari işler başkanının ek göstergesi yeniden tespit edilecek.  İdari işler başkanının ek göstergesinin 8000'den 9000'e kadar düzenlenmesi beklenirken piramit şeklinde kamuda yer alan diğer unvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ek göstergeler belirlenecek.

Çalışmalarda bakan yardımcılarından genel müdürlere, genel müdür yardımcılarından daire başkanlarına kadar herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Şube müdürleri, şef ve diğer kadrolara yönelik de düzenlemeler yapılıyor.

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