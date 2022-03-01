BIST 1.970
DOLAR 13,97
EURO 15,60
ALTIN 862,24
HABER /  DÜNYA

Ukrayna'dan yabancı savaşçılara vizesiz giriş imkanı! Zelenskiy imzaladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna'dan yabancı savaşçılara vizesiz giriş imkanı! Zelenskiy imzaladı

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.

Abone ol

UKRAYNA'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararda, "1 Mart'tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon Birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir" ifadesi yer aldı, kararın Rus vatandaşları için geçerli olmadığı bildirildi.

27 Şubat'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

İlgililerin ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Baba dizisi Kübra Saruhanlı kim oynuyor gerçek adı nedir?
Baba dizisi Kübra Saruhanlı kim oynuyor gerçek adı nedir?
Putin'i kızdıracak karikatür! İran'da Rusya'nın Ukrayna saldırılarını eleştirildi
Putin'i kızdıracak karikatür! İran'da Rusya'nın Ukrayna saldırılarını eleştirildi
Ukrayna'yı daha kötü günler bekliyor! ABD'den korkutan sözler: Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak
Ukrayna'yı daha kötü günler bekliyor! ABD'den korkutan sözler: Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak
Baba dizisi Fazilet Saruhanlı kimdir gerçekte kim oynuyor?
Baba dizisi Fazilet Saruhanlı kimdir gerçekte kim oynuyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile Ukrayna'yı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile Ukrayna'yı görüştü
Önlemler işe yaramadı! Rus rublesi değer kaybediyor
Önlemler işe yaramadı! Rus rublesi değer kaybediyor
Türkiye'nin Montrö kararı mutlu etti konuyu Osman Kavala'ya bağladı
Türkiye'nin Montrö kararı mutlu etti konuyu Osman Kavala'ya bağladı
Tedarikçisi siber saldırıya uğrayan Toyota'dan açıklama
Tedarikçisi siber saldırıya uğrayan Toyota'dan açıklama
Baba dizisi oyuncuları tam isim listesi-Baba dizisi konusu
Baba dizisi oyuncuları tam isim listesi-Baba dizisi konusu
Tartıştığı kişiyi köy meydanında öldürmüştü! Liseli kız ifadesinde bakın ne dedi
Tartıştığı kişiyi köy meydanında öldürmüştü! Liseli kız ifadesinde bakın ne dedi