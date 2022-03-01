Baba dizisi Sevil Öztürk kimdir gerçekte kim oynuyor Beril Pozam yaşı kaç?

Show TV'nin yeni dizi bombası Baba bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolünde olduğu dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Baba dizisinde Kadir'in öğretmen sevgilisi olan Sevil Öztürk'e hayat veren Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Show TV'nin büyük ses getiren dizisi Baba bu akşam 3. bölümü ile ekrana gelecek. Seyirci tarafından tam not alan dizinin konusu gerek oyuncuları gerekse konusunun uyarlama mı yoksa gerçek mi olduğuna ilişkin aramalar yapılıyor. Peki Baba dizisinde anne Fazilet Saruhanlı'yı kim oynuyor, Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında?

Baba dizisi uyarlama mı: Show TV'de yayınlanan Baba dizisinde Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini konu alınıyor. Dizinin hikayesi uyarlama değil fakat gerçek hikaye olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Dizinin senaryosunu ise Gökhan Horzum ve Ekin Atalar kaleme alıyor.

SEVİL ÖZTÜRK (BERİL POZAM)

Kadir’in sevdiği kadın. Anaokulu öğretmeni. Kadir’le üniversitede tanışır. Aradığı huzuru, güveni Kadir’de bulur. Ancak planladıkları gibi bir gelecek kuramazlar. Sevil başkasıyla evlenir, kızı Üzüm dünyaya geldikten sonra boşanırlar. Kendini Üzüm’e adar.

Baba dizisi konusu nedir: Dizide ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir babadır. Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olacaktır. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirecektir.

Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalacaktır.

Baba dizisi oyuncuları ve karakterleri:

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam