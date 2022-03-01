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Rusya'dan ekonomik yaptırımlara karşı yeni hamle! 1 trilyon ruble ayrıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan ekonomik yaptırımlara karşı yeni hamle! 1 trilyon ruble ayrıldı

UKRAYNA savaşı sonrası ekonomisi sarsılan Rusya, kendi tedbirlerini almaya başladı. Rusya'nın bu kapsamda şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdığı belirtildi.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya girdiği ilk günden itibaren ekonomik yaptırımlar da beraberinde geldi. Yaptırımlar Rus ekonomisine ve yerli şirketlere zarar verdi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki Rus şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonundan 1 trilyon ruble ayrılması talimatı verdi. Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre ülkedeki şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonundan 1 trilyon ruble ayrılacak.

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 1 Şubat itibarıyla 13,6 trilyon ruble (yaklaşık 137 milyar dolar) düzeyinde bulunuyordu.

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