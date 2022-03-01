NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya açıklaması: 100 savaş jeti hazır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Estonya'da önemli açıklamalarda bulundu. Tankların önünde konuşan liderler Rusya'ya "Savaşı durdur" çağrısı yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "100 savaş jetimiz yüksek alarmda" ifadelerini kullandı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunun altını çizerek, NATO üyelerinin Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi planı olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve İngiltere Başbakanı Johnson, Estonya'daki Tapa Askeri Üssünde ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg yaptığı açıklamada NATO kuvvetleri kapsamında 100 savaş jetinin acil durum pozisyonuyla müdahaleye hazır hale getirildiğini açıkladı.

"Savaşı durdur, askerlerini çek"

Stoltenberg, Estonya'daki Tapa Askeri Üssünü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'daki savaşı durdurmasını ve askerlerini çekmesini istedi.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını son haftalarda güçlendirdiğini hatırlatan Stoltenberg, ittifak anlaşmasının 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacaklarını ve koruyacaklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Rusya ile çatışma arayışında değiliz. Devlet Başkanı Putin'e mesajımız şudur; savaşı durdur, tüm kuvvetlerini Ukrayna'dan çek ve iyi niyetle diplomatik çabalara katıl. Dünya barış çağrısında Ukrayna'nın yanındadır."

Boris Johnson: NATO barıştan yana

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısının "feci bir yanlış hesaplama" olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun sorumluluğunun, Ukrayna'ya elinden geldiği kadar yardım etmek olduğunun altını çizdi.

NATO'nun her zaman "barış ve istikrar"dan yana olduğunu belirten Johnson, bunun önemli olduğunu çünkü dünyanın "daha tehlikeli ve çekişmeli" bir yer haline geldiğini kaydetti.

"Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacağız”

Johnson, Rusya-Ukrayna savaşının ardından son zamanlarda alınan önlemlerin, "savunma önlemleri" olduğuna dikkati çekti.

"Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacağız “ diyen Johnson, takviye güçlerin, NATO üyelerinin sınırları içinde olduğunu ve bunun kesinlikle yapılacak doğru şey olduğunu söyledi.



"NATO savunma ittifakıdır"

Johnson, NATO'nun, Rusya-Ukrayna savaşına hangi koşullar altında doğrudan müdahil olabileceği sorusuna ilişkin, İngiltere'de uluslararası çatışmalar ve bunların nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda yasalar olduğu yanıtı verdi.

Başbakan Johnson, "NATO bir savunma ittifakıdır. Herhangi bir NATO üyesinin Rusya'yla bir çatışmaya girmesi, hiçbir üyenin düşünmediği büyük bir adımdır. NATO üyelerinin gündeminde, Ukrayna’da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok." ifadelerini kullandı.