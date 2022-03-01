Arda Turan'a Burak Elmas'tan tepki: Hata yaptı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçen gün Fatih Terim'le çektirdiği fotoğrafı paylaşan Arda Turan'a canlı yayında tepki gösterdi.

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Haber Global'de Buket Aydın'a konuk olan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçen gün Fatih Terim ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak gündeme oturan Arda Turan ile ilgili konuşan Elmas, deneyimli futbolcunun hata yaptığını belirtti.

Göztepe ve Çaykur Rizespor maçında aksi sonuç çıksa da Torrent ile yola devam edeceklerinin altını çizen Burak Elmas, ''Galibiyetler almasaydık da Torrent'le ayrılık olmazdı.'' dedi.

'Fatih hocamızı davet etmeye gerek yok'

Başkan Elmas, "Fatih Terim'i İstanbul'daki Barça maçına davet edecek misiniz?" sorusuna, "Fatih hocamızı davet etmeye gerek yok zaten kendisinin locası var. Aynı zamanda Divan Kurulu üyesi. Gelmek isterse zaten gelebilir. İhtiyaç olursa tabii ki davet ederim. Her üyemizin başımızın üstünde yeri var.'' şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz zor ve güç geçecek bir süreç olduğunu biliyorduk, beklediğimizden de zor geçiyor ama Galatasaray'ı içinde olduğu zor durumdan çıkarmak için geldik. İnşallah tüm Türk kulüplerinin zor günler yaşadığı süreçten ilk çıkan kulübün Galatasaray olmasını arzu ediyoruz."

'Her maça kazanmak ve tur atlamak için çıkarız'

''Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlama şansı daima %51'dir. Her maça kazanmak ve tur atlamak için çıkarız. Türk futbolunun içinde bulunduğu durumda, bu başarıların maç bazlı değil, sürekli olmasını arzu ediyoruz. Türk spor tarihinin en büyük başarısını Galatasaray elde etti. 20 küsür senedir tekrar edilmemiş ve yanına yaklaşılamamış bir başarıdır bu. Finallerde kupaların alındığı yılların gelmesine ihtiyacımız var. Türk futbolu eğer alışkanlıklarından vazgeçmezse Avrupa'da yer alamama riskiyle karşı karşıya. Kulüplerimiz artık gelir yaratamayacak durumda. Bir devrim yapmak lazım ve bu devrim yapılmazsa Avrupa'ya katılmak hayal olmak üzere.''

''Bu bir gençleştirme projesi değil. Amacımız Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, uzun süre sürdürülebilecek ve Avrupa'nın sayılı futbol projelerinden biri haline gelmesi.''

'Campos, birçok takımın peşinden koştuğu bir isimdi'

''Bu bir gençleştirme projesi değil. Amacımız Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, uzun süre sürdürülebilecek ve Avrupa'nın sayılı futbol projelerinden biri haline gelmesi. Luis Campos, birçok takımın peşinden koştuğu bir isimdi. Direkt benimle beraber çalışıyor. Campos için inandığı bir projenin olması maddiyattan daha önemliydi. Oturduk, görüştük. Başarı formülünü biliyor, isteklerimizle onun stratejileri uyuyor. Ücreti bizim bütçemizde ödenebilir bir meblağ.''

Bu takımı kim kurdu? Fatih Terim mi, Burak Elmas mı?

''Galatasaray Başkanı olarak hiçbir sorumluluktan kaçmam. Takımı kimin kurduğunun bir önemi yok. Galatasaray'ın futbol takımı Galatasaray'ındır. Scout ekibimiz, oyuncu izleme departmanımız var. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda liste yapılır, biz de görüşürüz. Tüm başarı ya da başarısızlık yönetime aittir.''

'Gedson'un hata olup olmadığını gelecek sene göreceğiz'

''Devre arası transfer ihtiyamız vardı. Gedson transferini de yapabilirdik, elimizde teklif vardı ama o dönemki mali şartlar nedeniyle yapmamayı tercih ettik. Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti. Pişman değiliz. Gedson'un hata olup olmadığını gelecek sene göreceğiz. Henüz erken, bazı transferlerin hata veya doğru olup olmadığı konusunda çabuk karar veriyoruz. Potansiyel yıldız adaylarını Campos, Sensibile ve ekibiyle izlemeye başladık.''

'Fatih Terim, kulüpten ayrılmadı'

''Fatih Terim'in ayrılık konusunu çok konuştuk, çok anlattım. Fatih Terim, kulüpten ayrılmadı. Divan kurulu üyesi ve Galatasaray efsanesi. Bu bir birlikteliğin sonlanmasıydı. Her Galatasaray üyesinin, yöneticilik ve başkanlık görevine aday olma hakkı vardır. Arzu ederse ileride başka görevler de alabilir.''

'Arda, o resmi paylaşarak hata yaptı'

''Arda'nın Fatih Hoca'yla birlikte olması ve yemek yemesiyle ilgili bir rahatsızlık duymadım. Mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum. Fatih hocayla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray'ı çok büyük yerlerde temsil etmiş bir oyuncu ve Galatasaray'a tecrübelerini aktarmasını isterim. Herkes böyle hatalar yapıyor, ders çıkarmak daha önemli.''