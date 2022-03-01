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Türkiye 1 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 1 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 403 bin 117 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 145 milyon 719 bin 490'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Mart 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 71 bin 545 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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