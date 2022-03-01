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Beşiktaş, Sörloth ve Boupendza'yı radarına aldı!

Beşiktaş, Sörloth ve Boupendza'yı radarına aldı!

Yeni sezon için bir çok isimle görüşme yapan Beşiktaş, Sörloth ve Boupendza'yı gündemine aldı. İki isimden birini yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.

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Gedson Fernandes'i transfer ederek yeni sezon çalışmalarına start veren Beşiktaş, golcü transferi için de düğmeye bastı. Gündemine tanıdık santrforları alan Kara Kartal, Sörloth ve Boupendza'yla görüşmelere başladı.

"Sörloth'u kim istemez"
Habertürk'ün haberine göre, Leipzig'in bu sezon İspanyol ekibi Real Sociedad'a satın alma opsiyonu ile kiraladığı Sörloth, 31 maçta 5 gol atabildi. Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Norveçli golcüsünün durumunu yakından takip eden siyah-beyazlı kurmaylar, uygun şartların oluşması halinde harekete geçecek. Bu sezonun başında da gündeme gelen Sörloth için Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde olan biri ama şartların uyması lazım" dedi.

Boupendza, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor
Beşiktaş'ın yeni sezon için listesine aldığı bir diğer isim ise Süper Lig'de geçen sezon gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza. Hatayspor'dan sezon başında Al-Arabi'nin yolunu tutan Gabonlu futbolcu, Türkiye'ye dönmek isterken Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Siyah-beyazlılar, Boupendza'dan bonservis konusunu halletmesini isterken bu sorunun çözülmesi halinde imzalar atılması hedefleniyor. 17 maçta 8 gol, 3 asist kaydeden Boupendza, geçen Süper Lig'de 22 gol atarak zirvede yer almıştı.

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