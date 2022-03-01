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Ukrayna'dan flaş açıklama: Zelenskiy'i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'dan flaş açıklama: Zelenskiy'i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi

UKRAYNA Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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ÇEÇENİSTAN Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı" dedi.

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